В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных против бешенства
12.05.2021, 7:55, Объявления
Теги: Здравоохранение, Экология
14 мая специалисты ветеринарной станции проведут выездную вакцинацию животных (собак и кошек) против бешенства в микрорайонах Заволжье-1 и Заволжье-2.
Прививки питомцам сделают бесплатно.
График проведения вакцинаций на территории города Рыбинска 14 мая 2021 года:
· 10:00 – 11:00 – микрорайон Заволжье-1 (ул. Переселенческая, д.25, у магазина «Молодежный)
· 11:15 – 12:00 – микрорайон Заволжье-2 (у магазина «Пятерочка» на ул. Тарасова)
· 12:15 – 13:15 – микрорайон Слип (на стадионе у ДК)
Телефоны для справок: 8 (4855) 21-31-69, 21-81-05.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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