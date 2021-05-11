Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят «очень высокую цену» за обстрел территории еврейского государства.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов. Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы подвергли бомбардировке штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и «Исламский джихад» заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа.

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.

Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.