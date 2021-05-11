Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что эскалации в зоне палестино-израильского конфликта способствовала слабость администрации Джо Байдена.

По словам 45-го президента США, во время его администрации «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство, передает ТАСС.

«При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников», – отметил Трамп в заявлении, опубликованного на сайте комитета политических действий Save America, основанного 45-м президентом США.

По его словам, американская администрация должна добиваться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары».

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.

Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.