 

Эпидемиолог назвала причину заражения “черным грибком” после COVID-19

11.05.2021, 23:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Раньше для наших пациентов не шла речь об этой патологии, хотя они также были на глюкокортикоидах, получали такую же достаточно интенсивную терапию. То есть здесь стоит вопрос не только в терапии, которая была проведена для пациента, но и, очевидно, в контаминации [заражении] окружающей среды этими грибами”, – объяснила специалист.

Виноград заверила, что достоверных научных публикаций, которые могли бы охарактеризовать особенности заражения “черным грибком”, пока нет. Но само заболевание известно давно и изучалось у пациентов с подавленной иммунной системой, добавила она.

“Возбудитель является сапронозом, как мы называем такую группу, когда окружающая среда, преимущественно почва или гниющие субстанции – трава, перегнивающие листья, является лучшим местом, где будут накапливаться эти грибы”, – добавила Виноград.

Эпидемиолог сказала, что такой возбудитель может распространяться аэрозольно или при травмах во время полевых работ.

“У нас очень хорошая климатическая зона, у нас нет такой контаминации”, – заключила эксперт.

Контекст:

По информации Виноград, существует три формы мукормикоза. Первая поражает носовые пазухи и головной мозг, вторая – легкие, а третья – желудочно-кишечный тракт. 

Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.

Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России

19.09 / В Санкт-Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне

26.04 / Экс-глава банка задержан в Москве за вывод 1 млрд рублей

22.01 / Гин: В Харькове чиновник нассал всем в глаза: “Разберемся, найдем, накажем!” Но не он ли давал разрешение на “незаконный” дом престарелых?

03.07 / Facebook обвинили в дискриминации чернокожих сотрудников

15.10 / Собянин обязал компании сообщать об изменении состава работающих на удаленке

26.01 / Названы самые востребованные профессии в Москве

29.03 / “Фактически готов”. Степанов рассказал, когда в Украине введут паспорта вакцинации

10.08 / Зеленский о ситуации в Беларуси: Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

19.07 / Умер испанский писатель Хуан Марсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика