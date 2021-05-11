Эпидемиолог назвала причину заражения “черным грибком” после COVID-19

“Раньше для наших пациентов не шла речь об этой патологии, хотя они также были на глюкокортикоидах, получали такую же достаточно интенсивную терапию. То есть здесь стоит вопрос не только в терапии, которая была проведена для пациента, но и, очевидно, в контаминации [заражении] окружающей среды этими грибами”, – объяснила специалист.

Виноград заверила, что достоверных научных публикаций, которые могли бы охарактеризовать особенности заражения “черным грибком”, пока нет. Но само заболевание известно давно и изучалось у пациентов с подавленной иммунной системой, добавила она.

“Возбудитель является сапронозом, как мы называем такую группу, когда окружающая среда, преимущественно почва или гниющие субстанции – трава, перегнивающие листья, является лучшим местом, где будут накапливаться эти грибы”, – добавила Виноград.

Эпидемиолог сказала, что такой возбудитель может распространяться аэрозольно или при травмах во время полевых работ.

“У нас очень хорошая климатическая зона, у нас нет такой контаминации”, – заключила эксперт.

Контекст:

По информации Виноград, существует три формы мукормикоза. Первая поражает носовые пазухи и головной мозг, вторая – легкие, а третья – желудочно-кишечный тракт.

Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.

Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

—