Эпидемиолог назвала причину заражения “черным грибком” после COVID-19
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“Раньше для наших пациентов не шла речь об этой патологии, хотя они также были на глюкокортикоидах, получали такую же достаточно интенсивную терапию. То есть здесь стоит вопрос не только в терапии, которая была проведена для пациента, но и, очевидно, в контаминации [заражении] окружающей среды этими грибами”, – объяснила специалист.
Виноград заверила, что достоверных научных публикаций, которые могли бы охарактеризовать особенности заражения “черным грибком”, пока нет. Но само заболевание известно давно и изучалось у пациентов с подавленной иммунной системой, добавила она.
“Возбудитель является сапронозом, как мы называем такую группу, когда окружающая среда, преимущественно почва или гниющие субстанции – трава, перегнивающие листья, является лучшим местом, где будут накапливаться эти грибы”, – добавила Виноград.
Эпидемиолог сказала, что такой возбудитель может распространяться аэрозольно или при травмах во время полевых работ.
“У нас очень хорошая климатическая зона, у нас нет такой контаминации”, – заключила эксперт.
Контекст:
По информации Виноград, существует три формы мукормикоза. Первая поражает носовые пазухи и головной мозг, вторая – легкие, а третья – желудочно-кишечный тракт.
Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.
Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.
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