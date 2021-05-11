ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2 тыс. “Новой газете”

Суд обязал Россию выплатить изданию €2 тыс. компенсации морального вреда и €2,2 тыс. – за судебные издержки.

“Новая газета” в январе 2010 года опубликовала расследование “Банда, агентство, партия. Кто такие “легальные националисты”. В нем цитировалась программа организации “Русский образ” и было опубликовано интервью с ее координатором, напомнила “Новая газета” 11 мая.

Через несколько месяцев после публикации “Роскомнадзор” вынес изданию письменное предупреждение, в котором утверждалось, что журналисты распространили информацию, “содержащую признаки экстремизма”.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, “Новая газета” сослалась на статью 10 Конвенции о защите прав и свобод человека и отметила, что предупреждение “Роскомнадзора” незаконно и несоразмерно вмешательству в свободу выражения мнений и в свободу распространенияя результатов журналистских расследований.

Юрист издания Ярослав Кожеуров отметил, что расследование было опубликовано в первую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки “Новой газеты” Анастасии Бабуровой. В статье рассказывали, с кем были связаны арестованные убийцы и как организация “Русский образ” пыталась выйти в публичное поле и поучаствовать в политике.

Кожеуров сказал, что издание будет в российских судах добиваться отмены решений 11-летней давности.

Контекст:

Маркелов и Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис 19 января 2009 года. В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.

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