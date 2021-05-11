ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву, в близлежащих городах десятки раненых, двое убитых
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По данным Армии обороны Израиля, погибли двое мирных жителей. Сообщается, что со вчерашнего вечера из Газы по Израилю было выпущено более 470 ракет.
Последние 24 часа в Израиле: pic.twitter.com/PVsb5YZD0r
— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Times of Israel отмечает, что есть случаи, когда после перехвата ракет системой “Железной купол” осколки падают в жилых районах и ранят людей.
Одна ракета попала в пассажирский автобус в Холоне, несколько человек ранены, пишет Times of Israel. Фото опубликовал ЦАХАЛ в Twitter.
Одна из сотен ракет, которые только что были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в гражданский автобус.
Намерения ХАМАС ясны: убивать израильских мирных жителей.
Мы не будем стоять в стороне и не позволим этому случиться. pic.twitter.com/58Yw40Kok5
— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. pic.twitter.com/cWLXv4Hlyw
— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Times of Israel называет обстрел центрального региона Израиля “крупнейшей атакой подобного рода”. Обычно огонь из сектора Газа ведется в направлении близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше и подвергается обстрелам направляют только при серьезных обострениях.
Каждая красная метка означает сирену в Израиле за последние 30 минут: Израиль под ударом. pic.twitter.com/xT2K81HdIj
— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Сообщается, что одна из ракет попала в нефтепровод Эйлат-Ашкелон, и он горит уже несколько часов.
* * * * pic.twitter.com/GRcsn6skNj
— Dana Levi * (@Danale) May 11, 2021
Аэропорт Бен-Гурион временно прекращал воздушное движение из-за обстрелов, рейсы перенаправлялись на Кипр. Примерно через час аэропорт возобновил полеты, сообщило Управление аэропортов Израиля.
В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 300 объектов, в том числе мест производства и хранения оружия, объекта военной разведки. В израильской армии заявили, что продолжат “уничтожать источники террора”, пока население Израиля под обстрелом.
ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА: Момент, когда мы нанесли удар по трем террористам ХАМАС, управляющим установкой противотанковых ракет в Газе. pic.twitter.com/TQXdZ3orub
— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
По данным палестинского агентства WAFA, в результате израильских авианалетов погибло 30 человек, в том числе дети, число раненых достигло 204. В израильской армии поясняют это тем, что ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия ХАМАС, спрятанным внутри гражданских зданий в Газе.
Контекст:
В начале мая в Иерусалиме обострились столкновения между палестинцами и израильской полицией после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе.
С 18.00 10 мая, после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, центр и юг Израиля начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.
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