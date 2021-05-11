ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву, в близлежащих городах десятки раненых, двое убитых

По данным Армии обороны Израиля, погибли двое мирных жителей. Сообщается, что со вчерашнего вечера из Газы по Израилю было выпущено более 470 ракет.

Последние 24 часа в Израиле: pic.twitter.com/PVsb5YZD0r

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Times of Israel отмечает, что есть случаи, когда после перехвата ракет системой “Железной купол” осколки падают в жилых районах и ранят людей.

Одна ракета попала в пассажирский автобус в Холоне, несколько человек ранены, пишет Times of Israel. Фото опубликовал ЦАХАЛ в Twitter.

Одна из сотен ракет, которые только что были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в гражданский автобус.

Намерения ХАМАС ясны: убивать израильских мирных жителей.

Мы не будем стоять в стороне и не позволим этому случиться. pic.twitter.com/58Yw40Kok5

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. pic.twitter.com/cWLXv4Hlyw

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Times of Israel называет обстрел центрального региона Израиля “крупнейшей атакой подобного рода”. Обычно огонь из сектора Газа ведется в направлении близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше и подвергается обстрелам направляют только при серьезных обострениях.

Каждая красная метка означает сирену в Израиле за последние 30 минут: Израиль под ударом. pic.twitter.com/xT2K81HdIj

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Сообщается, что одна из ракет попала в нефтепровод Эйлат-Ашкелон, и он горит уже несколько часов.

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— Dana Levi * (@Danale) May 11, 2021

Аэропорт Бен-Гурион временно прекращал воздушное движение из-за обстрелов, рейсы перенаправлялись на Кипр. Примерно через час аэропорт возобновил полеты, сообщило Управление аэропортов Израиля.

В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по целям ХАМАС в Газе. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 300 объектов, в том числе мест производства и хранения оружия, объекта военной разведки. В израильской армии заявили, что продолжат “уничтожать источники террора”, пока население Израиля под обстрелом.

ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА: Момент, когда мы нанесли удар по трем террористам ХАМАС, управляющим установкой противотанковых ракет в Газе. pic.twitter.com/TQXdZ3orub

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

По данным палестинского агентства WAFA, в результате израильских авианалетов погибло 30 человек, в том числе дети, число раненых достигло 204. В израильской армии поясняют это тем, что ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия ХАМАС, спрятанным внутри гражданских зданий в Газе.

Контекст:

В начале мая в Иерусалиме обострились столкновения между палестинцами и израильской полицией после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе.

С 18.00 10 мая, после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, центр и юг Израиля начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

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