 

Госсекретарь США: Россия использует коррупцию в Украине для продвижения своих интересов

11.05.2021, 23:38, Разное
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10 Мая,2021 

Госсекретарь США и президент Украины 6 мая провели совместную пресс-конференцию 

Голос Америки. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул, что Соединенные Штаты высоко ценят партнерство с Украиной и поддерживают ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

По словам Блинкена, в ходе встреч с представителями украинского правительства обсуждался широкий круг тем, в том числе евроатлантические устремления Украины и реформы, которые она проводит. 

Говоря о реформах, госсекретарь отметил, что Украина сталкивается с двойным вызовом: агрессией извне, со стороны России, и изнутри, со стороны коррумпированных лиц, олигархов и иных сил, ставящих свои интересы выше интересов украинского народа.

 «И эти две вещи связаны между собой, потому что РФ также играет на этой внутренней агрессии, используя коррупцию и отдельных лиц, чтобы продвигать свои интересы вместо интересов украинского народа», – отметил госсекретарь. 

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров обсуждалась угроза, которую РФ продолжает представлять для Украины.

 «Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину перед лицом многолетней российской агрессии и давления, от вторжения в Крым до боевых действий в Донбассе, – сказал госсекретарь. – Мы продолжим укреплять наше партнерство в области безопасности в тесном сотрудничестве с вами, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии». 

 отметил, что РФ отозвала некоторые силы от границы с Украиной, но оставила в регионе значительное количество сил и техники. «Какие бы движения вперед и назад ни совершала Россия, одна вещь остается трагически неизменной: каждый день на линии соприкосновения на востоке Украины гибнут люди, происходят кибератаки, территориальные нарушения в море». 

«Мы выступаем против дестабилизирующих действий РФ в отношении Украины по той же причине, почему мы считаем, что так важны эти антикоррупционные реформы и реформы, направленные на соблюдение принципа верховенства закона: и коррумпированные интересы, и российская агрессия разными способами преследуют одну и ту же цель – отобрать у украинцев то, что принадлежит им по праву», – констатировал госсекретарь. 

Блинкен рассказал, что в ходе встреч с украинскими официальными лицами обсуждались дипломатические усилия, в том числе Минский процесс. Он напомнил, что Вашингтон всегда ищет возможности для продвижения дипломатии, однако РФ продолжает проявлять несговорчивость «и не принимает добросовестного участия» в попытках урегулировать вопросы, связанные с Крымом, Донбассом и восстановлением территориальной целостности Украины. 

Журналистка информационной службы ICTV Елена Фроляк в ходе интервью с Байденом задала ему вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО. Госсекретарь ответил: «Мы ясно дали понять, что дверь в НАТО остается открытой… Сейчас и в последние годы мы наблюдаем, что Украина все более активно участвует в программах сотрудничества, и, что еще важнее, работает над проведением необходимых реформ, осуществлением необходимых инвестиций, развитием необходимых навыков. Для любой страны, желающей попасть в НАТО, критерии включают соответствие определенным стандартам и внесение вклада в повышение безопасности альянса. И НАТО продолжает тесно сотрудничать с Украиной, в том числе в рамках очень важной ежегодной программы».



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