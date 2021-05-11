 

Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России

11.05.2021, 23:36, Разное
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Российская сторона велела помощнику атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве покинуть территорию нашей страны не позднее чем через 72 часа после получения этого распоряжения, передает сайт VSE42.RU. Он был объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг властей Румынии по отношению к российском дипломату, занимающему туже должность.



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