Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России

Российская сторона велела помощнику атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве покинуть территорию нашей страны не позднее чем через 72 часа после получения этого распоряжения, передает сайт VSE42.RU. Он был объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг властей Румынии по отношению к российском дипломату, занимающему туже должность.