МВД удалило видео об успехах полиции

…после стрельбы в казанской школе.

После стрельбы в школе в Казани МВД удалило видеоролик, опубликованный в день рождения главы министерства Владимира Колокольцева, где рассказывалось об успехах полиции. Это заметило издание «Подъем».

Оно отмечает, что запись появилась за час до стрельбы. В нем говорилось о снижении смертности на дорогах и росте раскрываемости преступлений.

В пресс-службе МВД «Подъему» заявили, что не знали об исчезновении видео, пообещав прокомментировать произошедшее позже.

Стрельба в казанской школе №175 произошла сегодня утром. В результате погибли как минимум девять человек, еще 20 — пострадали. СМИ сообщили, что стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил гимназию четыре года назад.

СК возбудил дело о массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В связи с произошедшим 12 мая объявили в Татарстане днем траура.

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