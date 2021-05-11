МВД удалило видео об успехах полиции
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…после стрельбы в казанской школе.
После стрельбы в школе в Казани МВД удалило видеоролик, опубликованный в день рождения главы министерства Владимира Колокольцева, где рассказывалось об успехах полиции. Это заметило издание «Подъем».
Оно отмечает, что запись появилась за час до стрельбы. В нем говорилось о снижении смертности на дорогах и росте раскрываемости преступлений.
В пресс-службе МВД «Подъему» заявили, что не знали об исчезновении видео, пообещав прокомментировать произошедшее позже.
Стрельба в казанской школе №175 произошла сегодня утром. В результате погибли как минимум девять человек, еще 20 — пострадали. СМИ сообщили, что стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил гимназию четыре года назад.
СК возбудил дело о массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). В связи с произошедшим 12 мая объявили в Татарстане днем траура.
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Источник: Новая газета
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