 

Предупредивших об угрозе распада Франции военных призвали уволиться

11.05.2021, 22:58, Новости дня
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Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уйти из армии заявившим в открытом письме об угрозе гражданской войны и распада страны военным.

«Самое разумное – это покинуть данный институт, чтобы иметь возможность свободно и публично выражать свои идеи и убеждения», – приводит ТАСС текст циркуляра со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.

Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции.



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