Мнение: Что сказать бабуле?

А я все смотрю, как разбиваются сейчас у нас в провинции любые агитационные потуги. Зрелище завораживающее. Охмуряют нянечек, охмуряют учителей, охмуряют пенсионеров. Оптом и в розницу. Всё какие-то завывания насчет «величия России» да «Олимпиады в Сочи»… а в ответ – банальнейшие «у меня пенсия 6 тысяч – как мне на нее прожить?» Или «я соцработник, у нас у всех тарифная ставка 3950 руб. – это что такое?» Или «я рабочий, тягаю по 12 ч в смену заготовки под центнер весом, на руки 12 тыс., при невыполнении плана – 9 тыс., это как?»

Ну и что на это отвечать? А никто не знает. Асимметричные ответы, типа «ну давайте все же отвлечемся от прозы и все вместе погордимся Олимпиадой» имеют совсем уж мизерный успех у публики.

Оппозицию обвиняют в том, что она брезгует общаться с народом, а вот, глядите, Путин с этим самым народом идет на контакт… На самом деле – нифига. Беда Путина как раз в том, что он никаких ответов этим бабкам, голосящим насчет пенсии в 6 тыс., не предлагает.

Но бог с ним, с Путиным. Ему же хуже. Я вот задумался, и бьюсь над ответом уже давно – а что же НАДО ответить бабулям и соцработникам, всей вот этой нашей – поглядим уж правде в глаза! – НИЗКООПЛАЧИВАЕМОЙ России? Что должен ответить я сам, будучи либералом, самым настоящим поборником либеральных ценностей?

Рассказать бабушкам о необходимости честных выборов и крайней желательности созыва Конституционного, оно же Учредительное, совещания? Боюсь, что такие радужные посулы не будут восприняты бабушками с пониманием. Пенсия 6 тыс., квартплата 3 тыс., цены на лекарства сами знаете – ну и какие тут, к лешему, «честные выборы»? И я позицию БЕДНЫХ россиян прекрасно понимаю.

Бабушки, к примеру, в моей глухой провинции, как оказалось, очень живо интересуются всеми перипетиями «дела Лужкова-Батурина». Многие хотят знать, когда же его, наконец, посадят, вместе с женой. Откуда такая кровожадность? Причина проста – бабули ищут источник средств! Одна мне так прямо, простодушно и сказала – мол, если у Лужкова его миллиарды отберут, может, нам пенсии повысят?

Можно, конечно, назвать их «быдлом». К «честным выборам» равнодушны, на Олимпиаду им чихать, только и думают, как бы кого из богатых раскулачить… Но я не буду. Я считаю, что они рассуждают для своего положения абсолютно естественно. Я вот другое никак не могу взять в толк – как они живут на 6 тыс.?!

А Юлия Латынина, например, доказывает, что всей этой нищей части российского населения просто не надо давать права голосовать. Нужен, мол, имущественный ценз. И явно не 6 тыс. в месяц. А то нищие, мол, только портят настоящую демократию…

Это весьма популярная точка зрения – в рунете. Мол, недостойны, чего уж…

Хотя причина другая. Бабулям хочется пообещать повышение их пенсий – но мы-то ведь знаем, что толку не будет! Если деньги для повышения просто напечатать, при том, что пенсионеры составляют под 30% населения – это будет масштабный «вброс» денег в экономику, неизбежный скачок инфляции, из-за которого сами же пенсионеры первые и пострадают!

А если деньги для пенсионеров взять из каких-то других статей бюджета – значит, придется поднимать налоги. А налоги у нас и так высоки, бизнес еле дышит, поднять – значит с высокой вероятностью загубить его остатки.

И та же примерно картина – с рабочими. Задрать им зарплату «как в Европе» – и что тогда? Тогда наши товары лишатся последнего конкурентного преимущества на мировом рынке – относительно дешевой рабочей силы. Получается, они должны корячиться за свои 12 тыс. – и не бухтеть?

Попросту говоря, на вопросы «бедной России» отвечать-то нечего, по большому счету. Повышать пенсии – бессмысленно; повышать зарплаты – нецелесообразно. Здесь ясная экономическая логика. Яркая иллюстрация бессмысленности «повышения пенсий» всплыла как раз в ходе текущей путинской агиткампании. В начале 2000-го года средний размер пенсий в РФ составлял 806 руб. А в 2010 году он же составил 8000 руб. Рост В ДЕСЯТЬ РАЗ за 10 лет! И однако: найдется ли кто, готовый утверждать, что на 8000 рублей нынче жить сильно легче, чем в двухтысячном на 800?

И на самом деле в этом-то и состоит смысл всех этих «латынинских» заклинаний насчет «имущественного ценза» и «правильной демократии». Это честная, по-своему, позиция: поскольку нам этой категории избирателей сказать нечего, диалог невозможен – давайте просто сделаем так, чтобы их как избирателей НЕ БЫЛО. На нет и суда нет, не так ли?

Но это ущербная позиция. Потому что входит в противоречие с фрейдовским «принципом реальности». Дело в том, что бедная Россия ЕСТЬ! Она никуда не денется, если мы зажмуримся и откажемся ее замечать. И это означает, что, если действовать ПО-ВЗРОСЛОМУ – надо находить контакт с бабушкой и с рабочим. Надо знать, что им предложить, черт возьми!

Все эти белые или синие ведерки, «креативный класс» и прочие кунштюки – на мой взгляд, все-таки побочное. Россию поведет тот, кто все-таки найдет общий язык С НИМИ. С бабулями.

Вот еще что меня потрясает: то, что «левые»-то как раз прекрасно, КАЗАЛОСЬ БЫ, знают, что говорить и как говорить – что бабушкам, что рабочим! Социалисты-коммунисты тарабанят, как давно выученный урок: да, у всех всё отобрать, всё национализировать, за счет этого всем платить огромные пенсии, всем даром раздавать лекарства, а уж про «человека труда» вообще молчим! Он, блин, везде будет проходить как хозяин, СЛОВО КОММУНИСТА!!

Что мы видим все практически выборы в РФ? Мы, либералы, ПЛЮЕМ на «бедную Россию», мы посылаем ее на хрен, мы отказываемся с ней не то что разговаривать – вообще принимать ее за равного партнера, называем почти в глаза «быдлом»; в то же время все эти годы коммунисты и всякие «розовые» обхаживают тех же бедных, обещая им по традиции «у всех отобрать и между ними поделить»… И ведь наши бедные не кидаются левым в объятия! Они – хоть на словах и полностью разделяют левый пафос – все же вовсе не дают левым (вопреки Латыниной) решающего перевеса! Бедная бабка, которой, по сути, НИЧЕГО не обещает Путин и ВСЁ обещает Зюганов – выбирает все ж Путина!

Вот парадокс. Но сколько еще он продлится? И не пора ли уже нам, либералам, все же выйти САМИМ на контакт с бедными, но НАШИМИ людьми? Но только – ЧТО им сказать? Что? (2012)

Задача за 9 лет, надо признать, так и не решена. Более того – даже не приступали к решению.