Всемирный банк выделит Украине $90 млн на программу вакцинации от коронавируса

Проект поддержит развертывание программы вакцинации приоритетных групп населения и усилит способность здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии, отметили в релизе.

В пресс-службе Всемирного банка пояснили, что правительство Украины будет финансировать поставки вакцин против COVID-19 для уязвимых групп населения, введя отдельный пакет вакцинации в рамках программы медицинских гарантий, которая администрируется Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В рамках проекта будут возмещаться расходы НСЗУ на вакцинацию 10 млн человек.

“Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупке вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX”, – сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Всемирный банк уже согласовал выделение Украине $57 млн в рамках реагирования на пандемию коронавируса, подчеркнули в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). 27 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

По состоянию на 11 мая в Украине сделали 866 283 прививки против коронавируса (2194 – за сутки 10 мая), полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 695 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил на брифинге 11 мая, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от COVID-19, их количество можно увеличить. По словам Степанова, он уже начал переговоры о поставках вакцин в Украину на 2013 год.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая на селекторном совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса заявил, что ко Дню Независимости страны большинство украинцев, нуждающихся в прививке от COVID-19, должны получить вакцину.

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