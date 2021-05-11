Баканов: Медведчук лично писал письмо Путину по проекту о месторождении в Крыму

Баканов и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказали, что предприятие, которое занималось разработкой месторождения “Глубокая” в Крыму, следствие считает аффилированным с Медведчуком. По данным следствия, нардеп, во-первых, передал России эксклюзивные данные и документы по месторождению, на получение которых оккупанту потребовалось бы несколько лет, во-вторых, был “первопроходцем” схемы перерегистрации украинских предприятий в Крыму, позволяющей платить налоги России.

В процессе перерегистрации, утверждает следствие, Медведчук периодически созванивался с тогдашним заместителем российского правительства. СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров Медведчука и человека с голосом, похожим на голос Дмитрия Козака, тогда бывшего российским вице-премьером, а ныне занимающим пост замглавы администрации президента России.

Кроме того, как рассказал Баканов, по версии следствия, непосредственно Медведчук отправлял письмо по этому проекту лично президенту РФ Владимиру Путину. При этом СБУ опубликовала фото письма Путину от имени предприятия, однако рукописные правки на черновике сделаны, как показала экспертиза, лично Медведчуком.

Фото: ssu.gov.ua

“Это, по нашему мнению, вообще нонсенс – народный депутат Украины способствует, а по факту легитимизирует оккупацию Крымского полуострова”, – отметил глава СБУ.

Венедиктова пояснила, что как оказалось после аннексии, полноценную разработку “Глубокой” невозможно начать из-за того, что границы месторождения пересекаются с территорией полигона российских вооруженных сил в Крыму. В письме “Новые проекты” просят Путина изменить границы этого полигона.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ, Медведчук в Украине, но найти его правоохранители не смогли.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках, третий – вербовки украинцев для распространения российской пропаганды.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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