Прокуратура провела обыски в “Киевзеленстрое” по делу об уклонении от уплаты 30 млн грн налогов

Обыски прошли с целью выявления первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

По информации следствия, ООО “Евротехнологии Групп”, “Строймонтажсервис 1” и “Промстроймеханизация” в течение 2019–2020 годов по заказу “Киевзеленстроя” осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха “Наталка”, “Совки”, “Радуга”, “Куреневский” и других.

“Указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО “Киевзеленстрой”, отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах”, – отметили в релизе.

Производство расследуется по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

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