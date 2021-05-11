 

Подоляк: Политическая “крыша” много лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранителей

11.05.2021, 22:50, Новости дня
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“Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свой “энергетический бизнес” честно. Только политическая “крыша” в разных властях в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры”, – отметил он.

По словам Подоляка, раньше сложно было представить, что Медведчук “начнет прятаться по лесам или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине к нему применяется закон”.

В ОП утверждают, что Медведчуку не удастся спрятаться. Подоляк отметил, что “деструктивная деятельность нардепа была абсолютно прозрачной для общества десятилетиями”.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках. Третий эпизод касается их участия в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ. 

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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