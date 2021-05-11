Детский омбудсмен РФ заявила, что напавший на школу в Казани взорвал бомбу в раздевалке. Следком это опроверг

“Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва. Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены, к счастью, не оказалось детей”, – сказала она.

В Следственном комитете РФ позже эту информацию опровергли. Спикер ведомства Светлана Петренко заявила, что Галявиев применил огнестрельное оружие и привел в действие взрывное устройство на входе в школу, написало ТАСС.

Петренко подчеркнула, что других взрывных устройств при осмотре школы обнаружено не было.

По информации ТАСС, один из пострадавших учеников школы находится в критическом состоянии. У 14-летнего подростка проникающее огнестрельное ранение, сообщил источник агентства в медицинских службах.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая. В результате нападения погибло девять человек: семеро учеников, один учитель ище одна женщина-работница школы. Власти назвали имя нападавшего – им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. ТАСС сообщил о 32 раненых учениках.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться.

Подозреваемый родился в день атаки на Всемирные торговые центры в Нью-Йорке – 11 сентября 2001 года, отметил канал “ВКонтакте” “Регион-116 | Казань”. В школе, где произошла стрельба, он ранее учился.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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