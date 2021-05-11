 

Володин назвал способы избежать повторения трагедии в Казани

11.05.2021, 22:42, Разное
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Новые технологии принесли не только прогресс, но и стали серьезной угрозой для психики, здоровья и даже жизни детей, отметил Володин. Он напомнил, что парламентарии приняли законодательные решения по защите подростков от деструктивных интернет-сообществ.

Но трагедия в Казани показала, что принятых мер недостаточно, констатировал спикер. Володин указал на необходимость дополнительных решений, в том числе на законодательном уровне.

По его словам, на следующей неделе депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона об ужесточении практики выдачи лицензий на приобретение оружия. Инициатива подготовлена оперативно.

Также Володин считает правильным принять меры, чтобы не позволить взять в руки оружие человеку с неустойчивой психикой. “В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки, – пояснил спикер.

Кроме того, председатель ГД призвал к обсуждению предложений по уходу от анонимности в интернете. Он указал на необходимость повышения и укрепления роли семьи, поддержки организации досуга для детей, вовлечения их в занятия спортом.

“Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим”, – заключил спикер.



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