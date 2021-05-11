 

Треть участников праймериз “Единой России” моложе 35 лет

11.05.2021, 22:42, Разное
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К 11 мая для участия в праймериз “Единой России” на официальном сайте зарегистрировались 5272 человека. Отмечается, что порядка трети кандидатов, которые намерены представлять партию на выборах в Госдуму, моложе 35 лет.

Также статистика показывает, что треть участников праймериз занимаются волонтерской деятельностью. А с работниками социальной сферы их объем составляет без малого половину (48%) от общего числа кандидатов.

Кроме того, по словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, активно записываются для участия в предварительном голосовании также представители малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что этих кандидатов мотивирует отнюдь не личный интерес и даже не цеховая солидарность.

“Они, напротив, готовы работать в интересах людей”, – подчеркнул Александр Карелин.

В частности, у предпринимателей, пошедших на праймериз “Единой России”, появится возможность развивать взаимодействие между государством и частным сектором. Такой подход пойдет на пользу всем.

Напомним, в последние годы “Единая Россия” проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня. Грядущее обновление состава нижней палаты парламента исключением не стало.

С 15 марта желающие могли подать заявку на участие в праймериз. Результаты предварительного голосования обсудит предвыборный съезд “Единой России”. По его итогам будут сформированы списки партии на думские выборы.



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