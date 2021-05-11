Опять бойня

Убийца из Казани пришел в школу с таким же оружием, как и «керченский стрелок». Оба имели лицензию. Даны поручения силовикам — те же, что три года назад.



Казань, сотрудники скорой и жители у оцепления перед школой, где после нападения стрелка погибли 8 человек. Фото: РИА Новости

Вот снимок из инстаграма: мальчики и девочки из гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи (возле проспекта Победы) в военной форме готовятся отметить День Победы. А вот утро 11 мая, в школу врывается вооруженный террорист, и здесь уже стрельба, кровь, множество жертв. Сколько их? Весь день вносятся изменения в цифры. По официальному сообщению, на 14 часов погибли восемь человек (семеро детей, один учитель), 21 пострадал (18 детей, трое взрослых). И следом идут сообщения: погибших больше.

В таких случаях на месте трагедии чувствуешь себя лишним и мешающим всем нести службу. Ясное дело, гимназия оцеплена в несколько колец, никто тебя и близко к ней не подпустит. На любой вопрос, не дослушав его, отвечают: «Не положено».

Машины силовиков уступают проезд скорой помощи. Вроде уже всех вывезли — но нет, еще кого-то везут. Хочется сделать красноречивый снимок: дорожный знак «Осторожно, дети!», вокруг которого автомобили полиции, следственного комитета, ОМОНа… Но приблизиться к объекту съемки шагов на десять с фотоаппаратом не разрешают. Спрашиваю: «А в вашем сопровождении?» Нельзя. «А если пристегнуться к вам наручниками?» Тоже нельзя. И отходишь подальше, видя, что по-доброму здесь смотрит на тебя только служебная овчарка.

Силовиков можно понять: большинство из них стоят, куда поставили, и не в курсе, что происходит. Ну Ильназа Галявиева, пришедшего в школу с ружьем, ранившего на входе вахтершу и устроившего бойню, задержали. А есть ли у него сообщники? Взяты ли заложники?

Постепенно выясняется, что ни тех, ни других не было, хотя довольно долго продержалась информация, что один сообщник был. Может, еще кого-то выявят, а пока — несколько слов о террористе. Галявиеву 19 лет, ранее он учился в этой гимназии, а потом поступил в колледж, откуда его отчислили из-за академической задолженности. Зачем он пришел в родную гимназию с ружьем, это еще будут выяснять. А пока известно, что лицензия на оружие у него имелась.

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Что у него было за ружье? По некоторым данным, ружье марки Hatsan ESCORT. Что-то знакомое, правда? С таким же в керченский колледж в октябре 2018 года явился печально прославившийся стрелок Владислав Росляков. В Керчи тогда погибло два десятка человек, около 70 пострадали. После той трагедии на выездном совещании в Крыму секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил: «Причины установлены. Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей». Он тогда отметил: «Выводы сделаны, и приняты соответствующие меры. Не только в Крыму, но и по всей стране».

Сейчас, пожалуй, мало кто вспомнит, что на том совещании в мае 2019 года Николай Патрушев упомянул недавнюю попытку захвата заложников школьником в Татарстане. Имелось в виду происшествие в элитной казанской гимназии № 7, где старшеклассник с пневматическим пистолетом взял в заложники целый класс с учительницей. Парень, геройствовавший на почве неразделенной любви, был без проблем задержан прибывшей полицией, и все обошлось. Однако секретарь Совбеза отнесся к этой истории со всей серьезностью и отметил, что проблема безопасности школьников сохраняет высокую актуальность и требует повышенного внимания.

Понятно, у нас везде и всюду учреждены антитеррористические комиссии и проводятся плановые мероприятия. Да в той же прогремевшей на всю страну гимназии на улице композитора Файзи разработан масштабный план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, который должны претворять в жизнь все учащиеся — с 1-го по 11-й класс. Там и месячник «Экстремизму — нет!», и тематические классные часы «Возьмемся за руки, друзья!», «Давайте дружить народами». Не забыты «Профилактика и разрешение конфликтов». И все это ради «обеспечения безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности».

Надо полагать, план этот уже выполнен, так как составлен он был на 2018/2019 учебный год. Наверное, и на последующие годы принималось нечто подобное, но второпях обнаружить такие документы не удалось.

Ну а в масштабе Татарстана подобные вопросы решает республиканская антитеррористическая комиссия. Уже в день трагического происшествия в гимназии № 175 она провела экстренное заседание и приняла решение из нескольких пунктов. Один из них: «Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана». Наверное, это не лишняя мера, но напомним, что у Ильназа Галявиева ружье было зарегистрировано. Дала ли бы что-нибудь такая проверка?

Борис Бронштейн

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