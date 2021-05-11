 

Мнение: Том Круз отомстил

11.05.2021, 22:02, Разное
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А маразм-то крепчает!

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американский актер Том Круз вернул свои награды “Золотого глобуса” в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей общества.

Читай – ввиду отсутствия негров в жюри. У Круза были “Глобусы” за 1990, 1997 и 2000 гг. – вот он все и вернул. И повод “удачный” – “Глобус” присуждают голосованием 87 журналистов, а среди них – ни одного черного! Непорядок. Вот Круз и “спохватился”. Хотя это, конечно, чистый Оруэлл по сути – попытка переписать прошлое.

И это явно организованный наезд: одновременно телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения наград. Всегда транслировала, а тут тоже – хоп! И прозрела.

Конечно, от всего этого за версту несет дешевой постановкой. Скажем, очевидно, что со стороны Круза это просто мелкая месть: два его “Глобуса” в 90-х, последний – в 2000-м, 21 год ему – при крайне интенсивной актерской карьере – не обламывалось ни одного, самого завалящего глобусика. Ну, он и нашел, как нанести “ответный удар”.

Было бы классно, если бы “Глобус” послал всех в задницу, сказав что-то вроде “это не ваше собачье дело!” – и продолжил работу в том же составе. Но увы – Америка сейчас не та, надеяться, что в ней могут быть самостоятельные и независимые организации – так же глупо, как надеяться на подобное в сталинском СССР. Конечно, и “Глобус” тут же причешут под одну гребенку. И, кстати, непонятно, почему такие скромные требования – только давайте негров-кинокритиков; а дальше “отражать разнообразие американского общества” кто будет?! Надо тогда и дальше по квотам: столько-то критиков-лесбиянок, сколько-то – инвалидов, трансгендеров, душевнобольных. Непременно – один кому за 80, один кому за 90, помрут – оперативно заменять на таких же. То есть – иметь РЕЗЕРВ. Резерв лесбиянок, трансгендеров, стариков, старух… Вообще в новой, толерантной Америке “собирать состав” жюри какой бы то ни было премии станет самой головоломной работой.

Где ж столько кинокритиков взять? Чтобы “с особенностями”?

Источник: Размышления вольного социолога



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