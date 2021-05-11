В Ровенской области педагоги не получили зарплату за декабрь 2020 года. “Голос” попросил вмешаться в ситуацию Кабмин

В бюджете Острожской ОТО не предусмотрены средства на погашение долга.

“Территориальной реформой часть районных госадминистраций и районных советов были ликвидированы, в том числе Острожская РГА и Острожский райсовет, однако механизм передачи всех полномочий никто до конца не учел. С 1 января заработную плату для непедагогических работников выплачивает Острожская территориальная община”, – сказал глава фракции “Голос” в Острожском горсовете Павел Никитюк.

“Голос” попросил вмешаться в ситуацию Кабинет Министров Украины.

“Процесс децентрализации непростой, но нас возмущает, когда в результате неудачных решений или безответственности на местах сама идея децентрализации полностью искажается. Ситуация, когда работники сферы образования не получают зарплату, неприемлема. То, что районная власть не смогла вовремя выплатить зарплату педагогам, – это уже вопрос к прошлой районной власти”, – заявила народный депутат от “Голоса” Инна Совсун.

Она попросила Кабмин дать алгоритм действий для погашения задолженности педагогам.

Контекст:

Верховная Рада 17 июля 2020 года приняла за основу и в целом проект постановления №3650, которым ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

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