 

Бельгия в июне планирует снять почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

11.05.2021, 21:56, Новости дня
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Ограничения снимут при условии, что кампания вакцинации в стране продолжится, а количество больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии не превысит 500 человек.

Бельгийцев попросили продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию на мероприятиях.

Де Кроо призвал бельгийцев пройти вакцинацию. По его словам, цель бельгийских властей – отменить все ограничительные меры к 1 сентября.

“Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы вернем себе свободу”, – сказал премьер-министр.

Reuters отмечает, что в Бельгии один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19 на душу населения, однако кампания вакцинации в стране является одной из самых эффективных в Евросоюзе.

Число новых случаев COVID-19 в Бельгии снижается, за последнюю неделю оно составило в среднем около 3 тыс. в день. Это на 4% меньше, чем на предыдущей неделе. 3,6 млн бельгийцев получили первую дозу вакцины, это почти 40% взрослого населения, подчеркнуло агентство.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Бельгии выявили более 1 млн случаев COVID-19, 24,5 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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