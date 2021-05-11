В Киеве за майские праздники полиция поймала почти 300 пьяных за рулем

При этом 16 водителей попали в дорожные аварии. Так, в понедельник, 10 мая, в Киеве автомобиль Nissan, за рулем которого находилась 43-летняя женщина, въехал в водоналивные барьеры, которые распределяют движение.

Автомобиль перевернулся на бок, пояснили подробности столичные полицейские.

Прибыв на место ДТП, патрульные сразу заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Драгер показал в ее крови 3,40 промилле алкоголя. Пострадавших в результате аварии не было.

Женщине грозит по первой статье штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года. Другая статья предусматривает штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) с лишением права управления транспортными средствами на год.

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