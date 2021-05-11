 

Суд отправил под ночной домашний арест двух участников протестов под Офисом президента. Их подозревали в поджоге таблички “Президент Украины”

11.05.2021, 21:56, Новости дня
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Двое будут находиться под ночным домашним арестом. 

“Участникам протеста в мою поддержку Артему Лисовцу и Давиду Гаджимурадову изменили меры с круглосуточного на ночной домашний арест. Спасибо всем, кто пришел поддержать”, – отметил Стерненко.

Контекст:

Печерский райсуд Киева 1 апреля этого года отправил под круглосуточный домашний арест Лисовца и Гаджимурадова. Их подозревали в поджоге таблички “Президент Украины” на акции 20 марта, когда проходила акция в поддержку Стерненко. Оба активиста не отрицали, что были на акции. Свою вину в противоправных действиях они не признали.

Митингующие тогда требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ и разрисованы стены

Подозрения в хулиганстве и уничтожении имущества на акции вручили лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову, Алексею Билковскому, Роману Ратушному, Евгению Строканю, Гаджимурадову, Лисовцу и  Владиславу Гранецкому-Стафийчуку. Административные протоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову и Вадиму Адамову.

Семерых активистов суд отправил под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Одному из них, Ратушному, апелляционный суд отменил домашний арест.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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