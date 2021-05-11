Мнение: Можем повторить?

На фото русский детский сад, русского города Донецк, большая часть жителей которого россияне, в смысле граждане РФ. Детский сад обстреляла группировка ВСУ. А еще она обстреливает в регулярном порядке другие районы города, а еще город Горловку, ряд поселков и деревень Донбасса. За семь лет по официальным данным эти же боевики убили более сотни детей, несколько тысяч взрослых, разрушили и сделали полностью безлюдными ряд населенных пунктов.

Все это произошло потому как в Киеве к власти пришли нацисты, которые за то, что дончан будут убивать тихо и мало, требовали отречься от своего народа и своего имени. Донбасс отречься не захотел, и теперь его убивают. Тихо и неуклонно, уже восьмой год подряд. С одной стороны убивают нацисты украинские, с другой – закрывают глаза на убийства антифашисты московские, упрекая жертв в том, что они под Азовы и Белые Молоты не легли и не стали ходить факельными шествиями и славить Бандеру и СС (запрещенную в РФ). Более того, эти самые антифашисты вынудили Донбасс подписать два договора согласно которым регион должен вернуться обратно, к нацистам.

Я конечно понимаю что это бабки, транзит газа, санкции и прочий ущерб долларовым миллиардерам, да и маленькие россияне не смогут в ЕС на отдых ездить, и вынуждены будут сменить айфон на хонор, а БМВ на ВАЗ. Но что вы тогда повторять то собрались?

Наши предки как раз смогли, от товарища Сталина, который не сдался дабы дальше торговать с Германией ресурсами, предварительно рассадив ближний круг на потоки, до последнего Ваньки-рядового, который осознав что эти убивают наших детей, предпочитал умереть но не сдаться, от наркома иностранных дел, лично рисковавшего жизнью и ведущего эффективную политику, до последней колхозницы пашущей впроголодь от рассвета до заката. Они смогли сделать невозможное.

А вы? Сами дав надежду Донбассу, сами же сбежали в кусты поближе к бункеру, в смысле на войну не явились, оставив в качестве спин огромный регион? Придумали ХПП дабы оправдать происходящее? Ныли о наглых “хихлах” которые не хотят жить в вагончиках и работать гастарбайтерами, а гражданство делать за взятки? Высылали в лапы укрогестапо ополченцев? Закрывали глаза на конвейер с одним-двумя трупами ежедневно, оправдывая это тем что в ДТП больше гибнет?

Что смогло нынешнее поколение, ну помимо цеплять на германские машины взятые в кредит на швейцарские деньги наклейки “на Берлин”, боясь при этом дойти до Авдеевки? Делать вид что обстрел русского детсада с детьми граждан РФ не проблема России? Смотреть как вызревает война подобно гнойному нарыву (а она вызревает, о ближе к осени пишу не только я), и параллельно вызревает внутренний путч в РФ, и надеяться что Джо и Владимир пересекутся и все порешают?

Ничего. Просто ничего. И завтра у меня будет гордость, гордость за предков, которые сделали невозможное, и непонимание – почему у таких людей такие потомки? Одно радует – не все. В России тоже есть те кто повторил. Те кто приехал в Донбасс, стал добровольцем, или посылал гуманитарку, или помогал беженцам, несмотря на угрозы чиновников посадить (за регистрацию, за трудоустройство, за помощь с документами), да и те кому в принципе не плевать на все помимо потребления, и кто хотя бы интересуется.

И то что таких много внушает надежду на то, что хотя бы здесь не сдадут страну и ее прошлое ради права продать руины за полцены и то, что народ жив, пока жив.

https://donrf.livejournal.com/1017724.html

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