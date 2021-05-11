 

Чехия: Люди собрались на кладбище у памятника советским солдатам, чтобы отпраздновать День Победы (видео)

11.05.2021, 21:50, Разное
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Члены русской общины  в  Чехии собрались у захоронения советских солдат в Праге, чтобе. Люди возложили цветы к могилам нескольких сотен советских солдат на Ольшанском кладбище и исполнили русские народные песни. День Победы отмечается в РФ и других странах бывшего Советского Союза 9 мая и знаменует капитуляцию нацистской Германии во Второй мировой войне, событие, которое  во многих европейских странах. отмечается 8 мая как День Победы в Европе.



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