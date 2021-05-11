 

Учитель о спасении детей в казанской школе: Сказали им присесть вдоль стены

11.05.2021, 21:48, Разное
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Роман Гузинфельт вел урок русского языка, когда в школе появился 19-летний
Ильназ Галявиев и открыл беспорядочную стрельбу. Услышав выстрелы, преподаватель и его коллеги закрыли классы и окна. Чтобы избежать паники, учитель успокаивал детей. “Сказали им присесть вдоль стены”, – вспомнил Гузинфельт в беседе с LIFE.

Когда бойцы из СОБРа обошли здание учебного заведения, преподаватели открыли им двери. Детей и учителей вывели через коридор. По словам
Гузинфельта, в школе было легкое задымление.

Согласно официальным данным, погибли девять человек, включая двоих взрослых. Пострадали 16 человек. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Позже раненых навестили президент Татарстана Рустам Минниханов и министры здравоохранения и просвещения.

Один из пострадавших учеников рассказал главе республике, что ему и другим детям пришлось прыгать из окон, чтобы спастись. “Такой сильный взрыв был. У нас в классе окна выбило”, – запомнил учащийся 2 класса.

Напомним, открывший огонь в казанской гимназии был ее учеником. На допросе он рассказал, что возомнил себя богом, после чего всех начал ненавидеть. Физиономист Светлана Филатова проанализировала эмоции стрелка и сделала вывод: парень не является психически больным.



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