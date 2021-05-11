Уж просто ты такой человек – Личное мнение

Вы знаете, я никогда не питала особо хороших чувств к Анастасу Самбурскому, но тут, после просмотра видео, меня накрыл Стокгольмский синдром. Ну, или Самбурский синдром — злость, отчаяние, ненависть.

Настя, известная тем, что считает себя известной актрисой, расплакалась, как девчонка.

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Видео: Телеграм

«Это все просто какой-то полный п%^*5ц. Это какими нужно обладать нервами, чтобы все вынести. Они просто изрешетили квартиру. В стенах дыры».

Несколько лет назад Самбурская купила квартиру, перебрала много ремонтных бригад, но они только косячили. Три с половиной года мытарств, а в стенах — дырки.

Я видела на Ютубе, как один известный ремонтник-дизайнер с Украины взялся за квартиру Насти. Ну, подумала я тогда, дело пойдёт на лад и даже где-то обрадовалась на Самбурскую.

Очень странная история получилась. По словам страдающей от ремонта женщины, бригада всё испоганила: не там сделали потолок, не рассчитали размер шкафа, не туда воткнули кондиционер, а в санузле «человек с косоглазием решил отцентровать самостоятельно» мыльницу и остальные туалетные принадлежности.

В общем, жопа.



Фото: Соцсети

Как человек, погружённый в ремонт и стройку, я испытала к Насте сочувствие. И хотя у меня всё более-менее движется хорошо, чужие строительные несчастия меня трогают.

Что же такое — три с лишним года, а, вместо новоселья, ёршик не там стоит? Что происходит?!

«Это проклятье какое-то. И ещё кто-то посмеет сказать, что это из-за моего характера со мной люди сработаться не могут, поэтому ремонт 3,5 года не заканчивается?»

Да, Настя, ты угадала. Я считаю, что человек притягивает лишь то, что сам посылает в мир.

Вот я шлю всем добро, а потому у меня стройка подходит к концу. Ребята-ремонтники — очень хорошие. Радостно бегут ко мне, как увидят, с улыбками на загорелых лицах, чтобы показать, как хорошо и с душой они всё сделали.

У тебя же, Анастас, в стене — дыры, и смена бригад не помогает.

Я хочу помочь Насте, очень сочувствую, но что ей посоветовать?

Просто уж ты такой человек, Анастас. Ничего не поделаешь — терпи.

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