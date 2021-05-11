 

Мнение: Об актуальности смертной казни

11.05.2021, 21:44, Разное
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Относительно снова возникшего вопроса о необходимости отмены моратория на смертную казнь.
Кто меня читает давно, прекрасно знает, что я являюсь сторонником смертной казни за особо тяжкие преступления.
Повторюсь – в моей точки зрения, различные серийные убийцы, организаторы террористических актов с большим количеством жертв, исполнители массовых убийств и расстрелов, крупные наркоторговцы, крупные расхитители государственного имущества и т.д., должны подлежать расстрелу.
Чтобы снизить вероятность судебной ошибки, перед приведением приговора в исполнение, может действовать отсрочка, например, до 3-5 лет. Это позволит снизить риск судебной ошибки до минимума, хотя конечно не гарантирует, что их совсем не будет.
Толерантность в ряде вопросах мне представляется излишней.

PS. Какие-то опросы на тему думаю проводить нет нужды, и так известно, что большинство населения страны выступает за отмену моратория на смертную казнь.

Источник: Colonel Cassad



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