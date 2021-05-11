Мнение: Вина Навального в казанской бойне

Видео с первого допроса упыря, устроившего бойню в Казани, удручает.

Очевидно, что стрелок психически нездоров. Потому что здоровый человек не будет вопить, что он «родился богом», но «осознал это не сразу», не будет утверждать, что «…летом у меня начал пробуждаться монстр, я начал всех ненавидеть конкретно»…. Но невольно возникаете вопрос, как он умудрился пройти медкомиссию для получения лицензии на легальное приобретение оружия? Как прошел призывную комиссию в военкомате?

И где были психически здоровые люди, которые не замечали странностей Ильназа Галявиева? Почему даже утром в день трагедии никого не удивило, что парень спокойно идет в школу с оружием наперевес?

Потому что людей приучили, что опасность представляют только персонажи с плакатами «Свободу Навальному!»? Если человек не выходит на митинги в поддержку Навального, то за него уже можно и не беспокоиться? Да и вообще, видимо, это Навальный и его сторонники виноваты в трагедии, произошедшей в Казани…. Потому что у силовиков чересчур много сил и времени уходит на борьбу с «навальнистами»? На выявление латентных ильназовгалявиевых уже нет ни сил, ни времени, ни желания?

Фотография отсюда

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