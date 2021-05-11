Мнение: Провал

Еще не посчитаны жертвы нападения на школу в Казани, но как водится, начинают отмечаться разного рода упыри. Один из «лидеров» системной «оппозиции» успел заявил, что нужно вводить смертную казнь за убийство детей. Очень духоподъемно, тем более, что осенью выборы, нужно обозначить себя любимого в информационном пространстве. Пляска на крови — идеальный сюжет.

Проблема в подобном предложении в том, что оно — реактивно. Легче ли станет родителям убитого ребенка, что убийцу расстреляют? Вернет ли им его смерть их сына или дочь? И само по себе предложение на самом деле звучит иначе — давайте дождемся, пока кого-то убьют, а потом мы убьем и его.

Преступление легче предупредить, чем бороться с последствиями. Но для этого нужен работающий комплекс мер, их система. И она-то как раз провалена.

Есть система участковых МВД. Любой участковый обязан (!) знать весь контингент на своем участке. И заранее выделять подозрительный и неадекватный, иметь перед глазами всех, находящихся в той или иной группе риска. Просто так, чтобы «снесло крышу» и кто-то пошел убивать, не бывает. Всегда этому предшествует достаточно длительный период со все более явственными проявлениями. Участковый не среагировал, система провалилась.

У убийцы было зарегистрированное оружие. Значит, система контроля за оборотом тоже провалилась. Провалилась и медицина, выдавшая справку о психической нормальности убийцы.

В России под видом борьбы с экстремизмом внедрена система тотальной слежки за интернетом и сотовой связью. «Пакет Яровой». Убийца за несколько часов до нападения разместил сообщение о готовящемся преступлении. Сработал «пакет Яровой»? Нет. Миллиарды — на ветер. Понятно, фабриковать дело «Нового величия» куда как проще, чем реально отслеживать психопатов, убийц и террористов.

Вывод — все существующие системы контроля провалились. Государство ведет террор против населения, но все его террористические примочки никак не среагировали на настоящего убийцу.

Вот какой вопрос должен ставить упырь-депутат, а не выть про введение смертной казни. Но за такие вопросы можно и места в Думе лишиться, а безопасно побазлать про смертную казнь — глядишь, оценят усердие.

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