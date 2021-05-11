СМИ: рассылка угроз сторонникам Навального может быть связана с администрацией президента

Хакеры, которые взломали базу данных сайта «Свободу Навальному!» и разослали зарегистрировавшимся там людям угрозы, могут быть связаны с администрацией президента (АП). К такому выводу в двух независимых друг от друга расследованиях пришли журналисты «Настоящего Времени»* и «Медузы»*.

По данным обоих изданий, электронные домены [email protected] и [email protected], с которых сторонникам Алексея Навального приходили угрозы, были зарегистрированы почти в одно и то же время и с помощью одного и того же электронного адреса — [email protected]

На этот электронный адрес зарегистрировано еще как минимум два домена — zasekin.space и zasekin.press. По версии журналистов, эти домены хакеры зарегистрировали, чтобы дискредитировать самарское интернет–издание «Засекин». 26 февраля с этих доменов злоумышленники разослали от имени издания призывы поддержать «умное голосование» Навального. В том же месяце на сайт произошла DDoS–атака.

Владелец издания Дмитрий Лобойко предположил, что атака могла быть связана с одной из публикаций на сайте. Речь шла о новости про бывшего сотрудника Управления ФСБ по Самарской области Павла Селезнева, который, несмотря на пятилетний запрет на выезд заграницу, оформил себе поддельный паспорт и слетал в ОАЭ и Турцию.

В диалоге с журналистами из «Настоящего времени» Лобойко также предположил, что кампания по дискредитации издания «Засекин» может быть связана с товарищем и бизнес–партнером экс–силовика Селезнева — Михаилом Дудиным. Собеседник «Медузы» также озвучил возможность причастности «талантливого математика и программиста» Дудина к DDoS–атаке на интернет–издание.

Журналисты выяснили, что Дудин может работать на администрацию президента РФ. Согласно расследования обоих изданий, в GetContact у некоторых людей Дудин записан как «Михаил Админ Президент». Более того, номер телефона Дудина после префикса содержит цифры 606. Такое характерно для телефонных номеров многих сотрудников Кремля. Точно такой же номер, как у Дудина, но с префиксом 495 использует пресс–служба президента России.

Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, рассказывают, что в АП Дудина якобы знают уже более 10 лет. Более того, источники издания утверждают, что Дудин сотрудничает с Андреем Яриным, начальником управления президента РФ по внутренней политике.

16 апреля хакеры выложили в интернет базу с электронными адресами тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!» и оставил заявку на участие в акции в поддержку политика. Позже злоумышленники стали рассылать угрозы на адреса, указанные в базе. Некоторым людям приходили письма с их личной информацией, такой как полное имя и адрес регистрации.

*Издания внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов

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