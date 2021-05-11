Мнение: Травля кондитера-натурала, иск молочника к Байдену и демократия против абортов

1. «Их нравы». Кондитер-натурал продолжает отбиваться от судебных исков. На этот раз некая адвокатесса заказала у него торт с надписью в честь своего транс-перехода. Кондитер отказался делать такой торт, так как это противоречит его религии. Как он заявил, «готов печь торты для всех людей, но не для всех посланий». Теперь его ждёт очередная битва в судах:

https://www.facebook.com/sergey.budylin/posts/10159699506710934

2. Расизм в США процветает на государственном уровне:

https://www.thesun.co.uk/news/14874961/dairy-farmer-biden-farming-plan-racist/

Молочник-инвалид подал в суд на администрацию Байдена за программу помощи от ковида, которую он не может получить, так как является белым.

Адам Фауст, у которого протезы вместо обеих ног, утверждает, что администрация Байдена поступила «по-расистски» с пакетом помощи для фермеров.

Конкретно, предлагаемая программа помощи в связи с ковидом предполагает прощение кредитов, взятых владельцами ферм и ранчо, которые являются чёрными, коренными американцами, испаноамериканцами или азиатами, однако белые в этот список не входят.

Фауст, фермер из Висконсина, заявил каналу WLUK-TV, что такой подход является дискриминационным по отношению к его белой расе.

“Это же откровенный расизм, а я считаю, что в федеральном правительстве ни на каком уровне расизма быть не должно”, заявил он.

Фауст, страдающий также от расщепления позвоночника, подал иск вместе с другими белыми фермерами из Висконсина, Миннесоты, Южной Дакоты и Огайо.

3. Читатели пишут, что власть народа несовместима со свободой:

В городе Лаббок (штат Техас, США) народ собрал референдум и проголосовал за запрет абортов. Это уже 26-ой город в США, осуществивший такой референдум, но первый относительно большой (230 тысяч жителей):

Источник: https://www.breitbart.com/politics/2021/05/02/lubbock-texas-26th-largest-city-sanctuary-city-unborn/

Многие люди одновременно и «за демократию» (чтобы как народ проголосовал, так и было) и «за право на аборт» (моё тело — моё дело и т.д.). Такая система взглядов является внутренне противоречивой. По крайней мере, в некоторых городах. Пока из 26 референдумов — 26 выигранных «про лайф», против абортов. Нужно определиться — либо быть за реальную демократию, т.е. если народ голосует «неправильно», принимать это. Либо быть за такую условную демократию: если народ голосует «правильно», следуем мнению народа, а если народ голосует «неправильно», мнение народа игнорируем.