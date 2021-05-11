 

В Екатеринбурге автомобиль наехал на толпу пешеходов

11.05.2021, 21:10, Новости дня
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В Екатеринбурге у оперного театра столкнулись два автомобиля, одну из машин отбросило на тротуар, на котором находились люди.

«Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По предварительным данным, которые подлежат уточнению, пострадали 7 человек, в том числе двое детей-братьев, 7 и 10 лет, которые доставлены в учреждения здравоохранения. Точное количество пострадавших уточняется», – рассказали E1.ru в прокуратуре Свердловской области.

Уточняется, что полицией организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участие микроавтобуса в Курганской области погибли пять человек, еще пятеро получили травмы.



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