В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений

WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не примут новые правила безопасности мессенджера, сообщил представитель сервиса.

Как информирует Business Insider, по словам представителя WhatsApp, если пользователи не согласятся с новой политикой, через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление.

Также представитель компании сообщил, что еще через несколько недель пользователи не будут получать звонки или уведомления.

Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.

Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.