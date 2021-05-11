Эксперт рассказал о системах безопасности в школах Израиля

В израильских школах при входе охрана обыскивает всех, кроме учеников и персонала учебного заведения, а также наблюдает за поведением учащихся через камеры, которые установлены на всей территории образовательного учреждения, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя нападение стрелка на школу в Казани.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя нападение на лицей в Казани, заявил газете ВЗГЛЯД, что РФ нужно совершенствовать систему охраны школ. Кроме того, он обратил внимание на то, что «в этой школе не было охраны», но «была оборудована тревожная сигнализация, которая сработала, и это позволило в кратчайшие сроки прибыть на место группе задержания Росгвардии».

«У нас при входе в школу, кроме учеников, тех, кого хорошо знает охрана и персонала школы, всех-всех обыскивают. То есть у нас практически невозможно пройти в школу с оружием. Хотя очень часто бывает, что отец, брат учащегося или даже бывший ученик, пришедший из армии, приходят с оружием, но это совершенно другое. Но каждое учебное заведение находится под тотальным присмотром», – говорит Кедми.

Он подчеркивает, что в израильское учебное заведение просто невозможно зайти без того, чтобы охрана не остановила и не определила, зачем он идет в школу, какое имеет отношение и так далее. Если есть какое-то подозрение – обыскивают, и если что-то находят, что им не нравятся, тут же вызывают полицию.

«Если такова криминальная обстановка или проблема террора, то другого выхода нет. Если я приду забирать маленького внука из школы, то даже меня охранник не пустит, если он меня пока еще не знает. Он сразу же начнет звонить, выяснять, кто должен прийти, и пропустит только с разрешения, иначе не бывает. А в некоторых школах вообще никого, кроме учеников и персонала не пускают: родители на улице ждут, пока кончатся занятия», – рассказывает собеседник.

Кроме того, во всех кабинетах, коридорах, во дворе школы – везде, кроме туалетных комнат, расставлены камеры наблюдения. То есть охрана регулярно наблюдает, в том числе и за поведением детей, среди которых также происходят инциденты.

Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.