 

Мнение: По стрельбе в Казани: ничего не меняется

11.05.2021, 21:08, Разное
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По стрельбе в Казани даже непонятно, как комментировать. Полное ощущение дежавю – просто «керченский стрелок», дубль два. Опять одинокий странноватый парень из техникума, опять у него в 19 лет абсолютно ЛЕГАЛЬНЫЙ ствол, опять он заодно еще и наготовил кустарным способом бомб и все взорвал, опять подозрение, что нападавших было как минимум двое (и опять, понятно, никого не найдут), опять вооруженный до зубов «ученик» спокойно проходит в «охраняемую» школу, опять он мочит всех картечью (патроны он опять же совершенно легально купил в магазине)… Честно говоря, вспоминая все эти истории «стрелков» (московский, керченский, теперь вот казанский), я перестаю понимать – по какому поводу у нас вечно стенают «легалайзеры» и лично Александр Петрович Никонов? Какой ЕЩЕ свободы ношения оружия они требуют – если, как мы видим, приобрести огнестрел в стране может кто угодно, недорого и без малейших проблем?

Характерная деталь: передали, что нападавший Ильназ Галявиев, войдя в школу, застрелил… сидящего на входе вахтера. Хотя я очень хорошо помню, как после «керченского стрелка», осенью 2018 года, поднялся «невероятный общественный резонанс» и тогда оперативно внесли в ГосДуму поправку в Закон об Образовании – чтобы, значит, охрану школ осуществляли не какие-то там частные ЧОПы, а чтоб непременно Росгвардия. Я помню, тогда еще ругал эту идею в своем ЖЖ, поскольку она очевидным образом предполагала перетекание и без того скудных средств из бюджета на образование к силовикам Золотова, на этот раз в качестве «платы за охрану».

Но всё в реальности оказалось еще проще: как сообщает «База», у школы не было охраны не то что Росгвардии, но даже ЧОПа. Точнее, ЧОП был, но ушел еще в прошлом году, потому что ему… не платили денег. Именно поэтому на входе сидел несчастный вахтер.

Другими словами, инициативы могут быть любыми, но «денег нет» (Д.Медведев). И, добавлю, не будет. Поскольку расстрелы в школах стабильно происходят раз в 2-3 года по одному и тому же сценарию, даже без особых вариаций – очевидно, российская власть относится к этому философски, как к «приемлемому ущербу». И сейчас будет так же. Пошумят немного, повносят «инициативы», кто-то отпиарится по полной (как Матвиенко в 2018 – это ведь она предложила «Росгвардию в каждую школу») – и дальше заживут как жили.

И я тоже думаю, что ответить на теракт надо было бы в кои-то веки без дурацкого лицемерия: не требовать в школы ни Росгвардию, ни морскую пехоту, ни спецназ (поскольку все равно ничего этого не будет, и не надо раскатывать губу) – а наоборот: снести дурацкие заборы, понастроенные вокруг ВСЕХ школ в стране с неизвестной целью (мы видим, что от терактов они уж точно не защищают), убрать из школ ЧОПы, сделать школы открытыми на вход и на выход с разных концов. Тогда хотя бы дети, если что, не будут прыгать, спасаясь от маньяка, из окон с третьего этажа (как сегодня в Казани – в Телеграме жуткие эти прыжки выложены).

А с сумасшедшими типа Галявиева или Рослякова надо бороться по-другому. Для начала – хотя бы не продавать им огнестрел с картечью или патронами на кабана.

UPD. Пишут, что вахтерша (а не вахтер!) на самом деле осталась жива. Но там тоже интересно: вахтерша, как положено, сначала нажала у себя на вахте “тревожную кнопку” (ноль реакции), потом, слыша выстрелы, стала названивать в полицию – НИКТО НЕ БРАЛ ТРУБКУ! Полицию в итоге вызвала женщина с улицы.

UPD2. Что реально завораживает – дата рождения “бога”, то есть этого самого Ильназа Галявиева. Ему 19 лет, и он родился… 11 сентября 2001 года.

Источник: Размышления вольного социолога



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