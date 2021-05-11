Ученые изучили истощение мышц от пребывания в космосе на молекулярном уровне

В рамках эксперимента исследователями из Японии в космическое пространство были отправлены лабораторные мыши для изучения влияния условий космического полета на возникновение атрофии мышц в организме с возможностью исследования данного процесса на молекулярном уровне.

В процессе освоения космоса человечество обрело многие научные и технические достижения, тем не менее за участие в пилотируемых космических полетах космонавтам приходится дорого платить снижением массы тела и атрофией скелетных мышц.

Для проведения традиционных исследований, которые изучают последствия влияния пониженной гравитации на состояние мышечной массы и ее основных функций, были использованы ресурсы наземной контрольной группы, что не совсем сопоставимо с результатами космической экспериментальной группы.

Исследования специалистов из Университета Цукубы были направлены на изучение влияния силы тяжести на мышей, для которых были определены одни и те же условия содержания, с момента запуска до самого приземления. «Для человека пребывание в состоянии длительного космического полета заканчивается атрофией мышц и другими нарушениями в организме по возвращению на Землю», — рассказал главный автор эксперимента профессор Сатору Такахаши. «Смысл этого исследования заключается в изучении молекулярных механизмов, влияющих на возникновение атрофии мышц при создании условий микрогравитации, а также искусственной гравитации».

Наблюдение велось за двумя группами мышей, содержащихся на борту МКС на протяжении 35 дней, при этом для одной группы были созданы условия искусственной гравитации (1 г), а для другой – микрогравитации. Всех мышей доставили на Землю живыми. После чего результаты сравнили. В итоге стало известно, что условия искусственной гравитации предотвращают изменения, которые наблюдаются у грызунов в условиях микрогравитации. Выяснилось, что они связаны с изменением экспрессии генов. Ученым удалось провести идентификацию гена Cang1, который, возможно, является причиной атрофии мышц.

Источник: glas.ru