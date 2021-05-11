 

“Украина его не интересует”. В Офисе президента отреагировали на подозрение Медведчуку

11.05.2021, 21:02, Новости дня
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Деятельность Медведчука оценили на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, когда против него ввели санкции. Политика нардепа направлена на разрушение украинской государственности, подчеркнул Подоляк

“Сейчас эта оценка получила логическое продолжение. Государство всегда должно работать комплексно, и в случае с Медведчуком видим конкретный пример. Исследование криминальной природы деятельности Медведчука, соответствующее заседание СНБО, соответствующие санкции в отношении субъектов и как финализация этих событий – вполне мотивированное подозрение”, – отметил он.

Подоляк добавил что Медведчук готов сотрудничать “с кем угодно ради собственной выгоды, а Украина его не интересует”.

“Уголовные производства, которые сейчас дошли до той стадии, когда возможно вручение подозрения, подтверждают то, что политика для Медведчука – просто инструмент разрушения государственности с одной стороны и способ классического теневого обогащения с другой. И ничего больше”, – резюмировал советник главы ОП.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение в госизмене нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

По данным генпрокурора, полезные ископаемые, оставшиеся в аннексированном Крыму, эксперты оценивают почти в 2 трлн грн. Так, ресурсы нефтегазового месторождения “Глубокая” в исключительной экономической зоне Украины в денежный эквиваленте составляют более 38 млрд грн, не считая денег, потраченных на разведывательные работы, которые велись на этом участке с 2002 года. 

Медведчуку и Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

Следователи СБУ должны были вручить подозрение о госизмене Медведчуку еще 9 мая, говорили источники “Украинской правды” в правоохранительных органах.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что Козак находится в России, а Медведчук – в Украине. Его местонахождение устанавливают. 

Днем 11 мая СМИ сообщили, что сотрудники СБУ обыскивали дом Медведчука в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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