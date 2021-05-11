 

В Черкасской области чиновники украли 4 млн грн из госпрограммы по развитию садоводства – СБУ

11.05.2021, 21:02, Новости дня
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По предварительной информации, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

“Схему организовали на основе ложной информации об объемах выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные сведения в документацию и попросил о компенсации понесенных “расходов”. Чиновники, с которыми они были в сговоре, эту просьбу удовлетворили”, – пояснили в сообщении.

Правоохранители изъяли в РГА и офисе агрофирмы документы, подтверждающие противоправную деятельность в ущерб государству.

Следователи СБУ сообщили о подозрении директору агрофирмы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Чиновникам – по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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