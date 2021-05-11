Медведчук с помощью Козака передал РФ государственную тайну о скрытых украинских войсках – СБУ

По словам Баканова, эпизод, о котором идет речь, произошел в августе 2020 года.

“Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ и, скорее всего, находится там и сейчас, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Такой подарок для спецслужб Российской Федерации, по мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация”, – сообщил Баканов.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения на территории аннексированного Крыма.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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