 

Медведчук находится в Украине и придет к следователям – нардеп Кузьмин

11.05.2021, 21:02, Новости дня
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“Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность”, – отметил Кузьмин.

Также он посчитал, что генпрокуратура “с грубыми нарушениями закона пыталась вручить подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ”.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение в госизмене нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

По данным генпрокурора, полезные ископаемые, оставшиеся в аннексированном Крыму, эксперты оценили почти в 2 трлн грн. Так, ресурсы нефтегазового месторождения “Глубокая” в исключительной экономической зоне Украины в денежный эквиваленте составляют более 38 млрд грн, не считая денег, потраченных на разведывательные работы, которые велись на этом участке с 2002 года. 

Медведчуку и Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

Второе уголовное производство в отношении Медведчука и Козака касается передачи спецслужбам Российской Федерации сведений о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке.

Следователи СБУ должны были вручить подозрение о госизмене Медведчуку еще 9 мая, говорили источники “Украинской правды” в правоохранительных органах.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что Козак находится в России, а Медведчук – в Украине. Его местонахождение устанавливают. 

Днем 11 мая СМИ сообщили, что сотрудники СБУ обыскивали дом Медведчука в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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