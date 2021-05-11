 

Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, чтобы распространять российскую пропаганду – СБУ

11.05.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, оба фигуранта занимались разработкой проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ. 

По словам Баканова, на бумагах организация должна была “тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами”.

“Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ с помощью трудовых мигрантов. А уже через механизмы этого “Луча” – собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду РФ или информацию в контексте, выгодном РФ. Это, по мнению следствия – антиукраинская деятельность”, – рассказал глава СБУ.

Он показал черновики по проекту, и сообщил, что рукописные правки сделаны рукой Медведчука, что подтвердила экспертиза.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках. 

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Суд отказал Шокину в жалобе на дознавателя полиции, который закрыл дело о давлении Байдена

11.09 / США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН

25.01 / Стало известно о встрече Путина и Моди в 2021 году

27.10 / Ученые нашли способ предсказать смерть от коронавируса

07.04 / Сарказм свидетельствует о креативности и хорошем уме

09.01 / Абхазия отказалась от помощи Грузии в тушении пожаров в расчете на Россию

12.07 / Вирусолог из Гонконга заявила, что Китай и ВОЗ скрывали информацию о коронавирусе

21.01 / Роботы получили чувство осязания

23.10 / Белоруссия приостановила транзит российской нефти в Европу

09.01 / Boeing отреагировала на авиакатастрофу в Индонезии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика