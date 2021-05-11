Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, чтобы распространять российскую пропаганду – СБУ

По его словам, оба фигуранта занимались разработкой проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

По словам Баканова, на бумагах организация должна была “тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами”.

“Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ с помощью трудовых мигрантов. А уже через механизмы этого “Луча” – собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду РФ или информацию в контексте, выгодном РФ. Это, по мнению следствия – антиукраинская деятельность”, – рассказал глава СБУ.

Он показал черновики по проекту, и сообщил, что рукописные правки сделаны рукой Медведчука, что подтвердила экспертиза.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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