 

Местные жители спасли свою деревню от потопа

11.05.2021, 20:54, Разное
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Ливень, продлившийся весь день, стал причиной подтопления дороги из деревни Карьково в город Чехов Московской области. Ситуация становилась критической, а в экстренных службах местным жителям советовали лишь ждать улучшения ситуации. В происходящее вмешался местный житель.

По работе мужчина бурит скважины, поэтому у него нашлась необходимая техника. Вместе с парой своих рабочих он установил помпы по откачке воды, которые целую ночь пытались осушить возникшее на проезжей части озеро, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Позже к ним присоединились и соседи.

Для местности эта ситуация оказалась неожиданной. Выяснилось, что раньше вода уходила благодаря дренажным трубам. Однако в этот раз они не справились со своей задачей из-за того, что были забиты. Коммунальные службы опилили деревья и скосили траву на обочинах, однако не стали вывозить образовавшийся мусор – он и превратился в пробку, которая мешает отведению воды.



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