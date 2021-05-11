 

Из школы под Астраханью эвакуировали детей

11.05.2021, 20:54, Разное
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В одной из школ села Солянка Наримановского района Асраханской области ученик распылил перцовый баллончик, передает “Царьград”. В результате из учебного заведения пришлось эвакуировать 70 детей и пять преподавателей. Троих школьников осмотрели врачи – остальным помощь медиков не потребовалось. Отмечается, что учебный процесс был нарушен только на одном этаже здания.



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