Кто виноват? – Личное мнение

Нет, действительно: кто виноват в том, что сегодня оборвались жизни 7 детей, пришедших утром в гимназию №175?



Фото: Соцсети

Понятно, что тот, кто детей непосредственно расстреливал.

Сижу, пялюсь в монитор. Знаю, о чём должна написать, но после слова «расстреливал» не могу собрать в кучу мысли.

Слова «дети» и «расстреливал» не должны стоять в одном предложении. Но они стоят. Такова наша сегодняшняя реальность.

А, значит, будем разбираться. Кто ещё виноват?

Чуть ли не первыми на трагедию откликнулись наши уважаемые законодатели из Федерального собрания, предложив усилить контроль за содержанием компьютерных игр, так как они, по словам сенатора Башкина, «воспевают насилие».

По мнению сенатора, в смерти детей, кроме непосредственно убийцы, виноваты ещё и некоторые компьютерные игры.

Ну, ок: компьютерные игры так компьютерные игры. Что тут ещё сказать, кроме как схватиться за голову руками со словами: «Ёлы-палы! Вы серьёзно?»

Не отмолчалась и Общественная палата, представители которой посчитали, что в трагедии виновата анонимность в Интернете.

Первый зампредседателя комисси Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич назвал смерть 7 детей «ещё одним поводом для того, чтобы закончить с анонимностью в соцсетях».

Представьте состояние родителей, у который сегодня погиб сын или дочка. Представьте агонию их первых часов жизни, в которой ребёнка больше нет. Они есть, а ребёнка нет.

Представили?

И тут вылезает некий Малькевич и называет смерть их ребёнка «ещё одним поводом» протолкнуть нужный ему закон.

Нет, вот что у него в голове, а? А в сердце — что? Законодательная база? Очковтирательство? Желание выслужиться? А, собственно, перед кем?

В чём логика?

Теперь — о логике. Когда я впадаю в состояние ступора, когда мне очень страшно или очень больно, я всегда аппелирую к ней. Она меня вытаскивает из состояния небытия.

Сегодня — тот самый случай, а потому в поисках тех, кто ещё виноват в трагедии, я буду руководствоваться ею и только ею.

Кто отвечает за жизнь и здоровье детей, когда они находятся на территории школы? Кто в школе самый главный и за всё отвечает?

Директор. Логично?



Директор гимназии №175 Амина Валеева. Фото: Mash

В гимназии №175 не было охраны. Кто принимает решение о том, быть в школе охране или не быть? Правильно: директор. Это его или её зона ответственности.

Директор гимназии №175 Амина Валеева не стала перезаключать договор с ЧОП после пандемии. Цены за услуги охраны выросли с 40 тысяч до 47 тысяч в месяц, и директор посчитала, что 7 — семь! — лишних тысяч в месяц — это слишком дорогая плата за безопасность детей.

Число погибших сегодня детей — тоже семь.

Семь за семь. Что чувствуете?

Виновата ли директор школы в том, что вместо охраны на вахте сидела пожилая бабушка? Да, виновата. Были бы дети живы, если бы охрана в школе была? С большей долей вероятности.

Поехали дальше.

Логично было бы с моей стороны погуглить, кто такая — эта самая Амина Валеева. Почему она, собственно, занимает пост директора школы?

Начала гуглить. Дорогие представители Общественной палаты и Федерального собрания, вы тоже могли бы это сделать. Могли, но не сделали.

Почему? Может, потому, что поскорее дать нужный комментарий для вас важнее, чем сесть и разобраться?

Ну, что ж: села и разобралась за вас, как всегда, я.

В этой школе культ личности, и я не хочу пасть его жертвой. Не хочу уходить под смешки как преступница.



Эти слова принадлежат Фании Башировой, которая работала в гимназии №175 учительницей рисования.



Фото: Вечерняя Казань

В 2017 году в ряде региональных СМИ появились стаьти о том, лет назад Фания Баширова судится с директором школы Аминой Валеевой.

Процитирую Баширову:

У нас в школе многие учителя делают директору и ее окружению подарки – на юбилеи, 8 Марта, День учителя и другие праздники. Я пришла в школу в 2013 году и тоже поначалу сдавала деньги – по 100, 300 рублей. А потом отказалась, объяснив, что у меня зарплата не больше 20 тысяч рублей, я снимаю квартиру и плачу членские взносы в профсоюз.

Отказавшись сдавать деньги на подарки, Фания Баширова, по её словам, стала в школе «персоной нон грата».

Дальше было хуже. Из интервью Башировой местной газете:

21 апреля я проходила очередной профмедосмотр. Однако врач-психиатр отказался ставить печать, что я здорова. Объяснил, что ему звонили из школы и сообщили, что я неадекватно себя веду, избиваю детей. Хотя в школе всюду стоят видеокамеры, в том числе в моем кабинете, и подобных обвинений ни администрация школы, ни родители мне никогда не предъявляли.



Учительница, которую независимая экспертиза признала абсолютно здоровой, не сдала назад и инициировала министерскую проверку в школе.

Вот — результаты этой проверки, а слева — фотография Гульнары Габдрахмановой — той, кто, согласно СМИ PPROKAZAN, эти результаты подписала:

Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Республики Татарстан установил:

1) в 175-й школе действительно собирали деньги «для индивидуальных событий сотрудников»,

2) директор 175-й школы действительно сделала предупредительный звонок врачу-психиатру по поводу учительницы Башировой и счёл это свидетельством о «злоупотреблении должностным положением».

Что же получается?

Гульнарой Габдрахманова выявила злоупотребления аж в 2017 году, но директора почему-то не уволила. Сама же до сих пор сидит в правительстве Республики Татарстан.

Гульнара, почему ты, решив, что директор Валеева злоупотребляет своим должностным положением, не сняла её с должности? В тот момент ты занимала пост заместителя министра образования и науки Республики Татарстан — руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования.

Ты — лично ты! — могла уводить Валееву. Но не уволила. Какие тебя с ней связывают отношения?

Мне, правда, интересно.

Теперь — вопрос к Валеевой: почему под твоим личным руководством регулярно собирались деньги «для индивидуальных событий сотрудников», что подтвердила министерская проверка, но 7 тысяч в месяц, необходимых для перезаключения договора с ЧОП, ты не нашла?

Не посчитала нужным?

Интересно, что тебе подарили коллеги на твой большой юбилей? Сколько стоил этот подарок? А на День учителя? А на день рождения? А на Новый год?

Ну, и вишенка на торте — комментарий пресс-службы министерства образования Татарстана на вопрос РБК о том, почему в гимназии не было охраны:

«Без комментариев».

Да, именно так они и сказали: «Без комментариев».

Расклад понятен? До боли знаком? Только в этот раз такой всем нам до боли знакомый расклад стоил 7 детский жизней.

Ну, а некоторые чиновники переводят стрелки: компьютерные игры у них виноваты, анонимность в Интернете, с которой необходимо покончить.

А, может, покончить пора с чем-то другим?

—