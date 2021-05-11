Мнение: О казанском стрелке

Молодой парень, прежде незаметный и тихий, свободно и спокойно приходит в школу с огнестрельным оружием, запасом патронов и самодельной взрывчаткой. Открывает стрельбу, убивает детей и взрослых – и всё это совсем не в США, откуда пришёл сам неофициальный термин «Колумбайн», а в России.

Не у одного меня ведь тут возникает эффект дежавю?

Три – уже, чёрт возьми, три! – трагичных сценария со школьной стрельбой, впоследствии квалифицируемой как #теракт, по однотипной схеме. В России, где система тотальной антитеррористической защиты создаётся с начала нулевых, потребляет ресурсы, подминает законы, да всё никак не создастся на деле, судя по таким повторяющимся преступлениям. Почему?

Вот сейчас громко выстрелил 19-летний Ильназ Галявиев, учинивший «Колумбайн» в казанской школе № 175. А до него был керченский стрелок Владислав Росляков, устроивший то же самое в политехническом колледже. А до них был Сергей Гордеев и расстрел в школе №263 в московском районе Отрадное. 2014-й, 2018-й и теперь уже 2021-й.

Да, можно от этого отмахнуться: не каждый день и даже не каждый год, а случайных психов не выявишь вне стадии обострения, когда крышу сорвёт внезапно и напрочь. Но ведь, с другой стороны, первый раз – исключение, второй – предупреждение, а третий – уже система… И если против единичной случайности может помочь разве что другая случайность, более счастливая, то против системы должна бы уже работать другая система. Правоохранительная.

Тем более, что в России у неё столько полномочий и возможностей, которые даже и не снились американским правоохранителям. Есть огромная и громоздкая лицензионно-разрешительная система в части огнестрельного и травматического оружия, переданная в ведение Росгвардии. Есть не менее внушительная система тотального контроля за интернетом, сотовой связью, мессенджерами и соцсетями, созданная в рамках «законов Яровой» и подконтрольная МВД с ФСБ. Есть гигантская сеть камер видеонаблюдения, установленных почти на каждом столбе: говорят, к ней подключили искусственный интеллект для своевременного распознавания преступных намерений. Есть школьная охрана, тревожные кнопки, полицейские отряды особого назначения и быстрого реагирования…

Но раз за разом вся эта гигантская и дорогостоящая система даёт системный сбой, позволяя себя «обмануть» вчерашнему или даже нынешнему школьнику. Которому, как оказывается, проще пареной репы обзавестись нужными справками, оружием, патронами и прийти убивать…

И ни лицензии, ни справки, ни разрешения, ни контроль, ни камеры наблюдения, ни «законы Яровой» не помогают это предотвратить.

Да, тут могут возразить, что справки для оружия легко покупаются за тысячу-две рублей. Но разве их продажа ведётся настолько тайно, что ни полиция, ни Росгвардия, ни ФСБ об этом ведать не ведают? Так нет же – всё вполне открыто и практически легально, раз никто с такими псевдомедицинскими конторами не борется. Тут так и хочется намекнуть на долю малую, но резонно предположить, что у правоохранительной системы просто не те KPI, в просторечии – «палки».

Скажем, выявлять по камерам наблюдения настоящие и мнимые нарушения ПДД автолюбителями система может хорошо, и миллиардные сбор штрафов тому лучшее доказательство. Устанавливать по тем же камерам участников оппозиционных митингов, а затем лепить им административные сроки по написанным под копирку протоколам – также научилась неплохо, коллега Дмитрий mi3ch Чернышев не даст соврать. Привлекать к ответу за репосты картинок в соцсетях, отправлять на зону за глупые твиты, разоблачать «экстремистские организации», собственными же сексотами созданные – тоже запросто. Разгонять силами Росгвардии сторонников Навального – вообще, как два пальца об асфальт.

А вот остальное – по остаточному принципу. Такие на сегодня приоритеты у правоохранителей. И пока вся эта система останется заточенной на сохранении личной власти одного человека вместо защиты всех граждан, «колумбайны» в России, к сожалению, будут повторяться…

Но ведь #большинство с этим как раз и согласно?

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