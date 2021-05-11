Мнение: Аспекты

Еще один аспект сегодняшнего события — это то, о чем предупреждали врачи (и не только они, но и социологи, и вообще, специалисты по социальным проблемам). Карантинная истерия индуцировала в обществе состояние глубокой невротизации и создала самую настоящую пандемию психозов по всему миру. Еще в прошлом году звучало предупреждение, что до 20 процентов населения в странах, которые подверглись карантинному террору, станет психически нездоровым и будет представлять угрозу и для себя, и для окружающих, и для общества в целом.

Уже в прошлом году показывали тётку, буквально бьющуюся в припадке и истошно орущую: «У нас масочный!» Второй год жесточайшего насилия над миллионами людей, психической ломки просто не могли не дать отката. В России всё усугубляется системным террором власти против населения по всем направлениям жизни. Телевизор — отдельный источник чудовищной ненависти, и он сам по себе является мощным индуктором насилия, паттерны которого внедряются ведущими пропагандистами и буквально всеми каналами. Сверху это полируется введенным планом «Крепость», где пропаганда враждебного окружения, ненависти ко всем чужим возведена в ранг государственной политики.

Неудивительно, что с психическим здоровьем у людей становится неважно. И с течением времени вряд ли будет лучше.

Нужно понимать еще и то, что кризис, перманентно перетекающий в катастрофу, вынуждает режим перераспределять ресурсы. В основном из социальной сферы в сферу поддержания своей устойчивости. Ну, и на очередные авантюры, конечно. Общественная безопасность также секвестируется. Одно дело — хватать протестующих, винтить пикетчиков. На это не жалеют ни ресурс, ни сил. Попробуй выйти перед «Гостинкой» с плакатом — с гарантией через минуту будешь сидеть в автозаке. А тут убийца весело шел к школе, помахивая незачехленным дробовиком (что зафиксировали камеры наружного наблюдения практически по всему маршруту следования) — и никаких попыток остановить. Зачем нужны эти камеры, если они лишь восстанавливают уже произошедшее, но не предупреждают само преступление?

Общественная безопасность — это то, на чем режим экономит. И будет экономить дальше. И больше. А чтобы неудобные вопросы не возникали, сейчас будет море «белого шума» на предмет запрета интернета, ужесточения оборота оружия и прочих шумных, но совершенно бесполезных мероприятий.

Имея такой фон, какой имеем сегодня в стране, даже удивительно, что подобные преступления еще не становятся нормой. Все-таки у нашего народа достаточно бронебойная психика, чтобы выдерживать этот бесперебойный психологический террор.

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