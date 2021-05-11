Мнение: Утечка миллионеров, большинство россиян за капитализм и почему без капитала нельзя

1. Тревожная статистика по миграции миллионеров. Из России в 2018 году уехало около 7 тысяч долларовых миллионеров. Это около 6% от всех долларовых миллионеров в России. Больше миллионеров, 15 тысяч, уехало в том же году только из Китая:

https://www.visualcapitalist.com/global-migration-of-millionaires/

Едут миллионеры в основном в США, Канаду, Австралию и страны Средиземноморья. Последнее направление заставляет предположить, что многие просто приобретают недвижимость за рубежом, чтобы периодически отдыхать там с семьёй, а в реальности продолжают вести бизнес в России.

Мы должны приложить усилия, чтобы сделать жизнь миллионеров в стране более комфортной. Даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы заметить, что именно миллионеры улучшают жизнь в стране. Там, где хорошо себя чувствуют миллионеры, хорошо себя чувствуют все.

Кстати, по поводу собственности за рубежом. У российской аристократии зарубежных имений было изрядное количество. Однако что-то я не помню титулованных предателей ни в 1812, ни в 1914 году…

2. Обнадёживающие данные опросов. Идеалом и образцом для современного активного работающего россиянина является бизнесмен. Трудоспособная часть общества поддерживает ценности капитализма — усердно учиться, хорошо работать, терпеливо сберегать:

https://lenta.ru/news/2021/04/19/bizn/

Более половины россиян (51 процент) хотели бы в будущем открыть свое и дело и стать бизнесменами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «Сбербанк страхование», сообщает газета «Известия». Опрос проводили среди более чем пяти тысяч граждан из разных регионов страны.

46 процентов респондентов признались, что не хотят начинать предпринимательскую деятельность, а у 3-х процентов уже есть свое дело. Большинство из тех, кто хочет стать бизнесменами (68 процентов, множественный выбор), хотели бы сделать это для улучшения своего финансового положения, а 52 процента считают, что предпринимательство поможет обрести уверенность в будущем. Еще 44 процента участников опроса считают, что со своим делом получат больше свободы, а 43 — хотят создавать что-то особенное.

К сожалению, вряд ли можно считать эти опросы репрезентативными для населения в целом. Не все ищут работу и не все пользуются страховыми услугами, а значит, аудитория упомянутых сервисов, проводивших опрос, не учитывает мнение значительной части публики.

3. Коммунисты по-прежнему требуют лишить россиян частной собственности, создать огромную государственную монополию и заменить все заработки населения на «справедливый», установленный государством паёк. Лично я полагаю, что такой паёк был бы крайне скудным для всех, кроме представителей номенклатурного сословия, однако коммунисты верят, что если им разрешат поставить ещё один эксперимент, то на этот раз он непременно окажется удачным.

Почему наличие частной собственности и капитала жизненно важно для нормального развития общества, объясняет профессор Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/71280.html

А. Начнем с капитала как источника богатства богатых и не очень. Как говорил Фернан Бродель, описывая еще только зарождавшийся капитализм в Европе пятьсот лет назад, капитал – это свобода перехода из одной сферы деятельности в другую. Это относится и к инвестиционным решениям. Крупные состояния обычно широко диверсифицируют, оставляя в них место и для денег на случай выгодной распродажи, а периодически случающиеся кризисы как раз являются временем таких распродаж, которым состоятельные граждане пользуются для приобретения акций, которые будут кормить их в последующие годы.

Если в порядке сравнения мы посмотрим на простого человека, у него обычно вообще нет денег, чтобы воспользоваться выгодной инвестиционной возможностью, а если и есть, он гораздо чаще теряет во время кризисов, чем приобретает. Счет у него небольшой, и ему хочется поскорее разбогатеть, поэтому он не диверсифицирует, торгует не только на свои деньги, но и на деньги брокера, и не может долго ждать возникновения выгодных для него условий для открытия/закрытия позиций.

Если, скажем, человек со 100-млн. счетом купит акций Газпрома на 1 млн. руб. и бумага просядет на десять процентов, его плавающий убыток составит лишь 0.1%. А если такую же позицию наберет человек со счетом 100 тыс. руб., аналогичная просадка полностью уничтожит его счет. В итоге, первый дождется лучшей цены и в худшем для себя случае закроется с нулевой прибылью, а второй лишится сбережений;

Б. Богатство как следствие уже имеющегося богатства – это относится не только к деньгам. Во время пандемии в первую очередь заболевали люди, уже имевшие проблемы со здоровьем, что не лучшим образом сказывалось на и без того скудном запасе их физических сил. Напротив, люди с большим запасом здоровья реже заболевали, пользуясь вынужденным досугом для занятий спортом, а если и заболевали, то переносили болезнь легче.

И к внутреннему богатству это относится, потому что наполненный внутренне человек использует временные изменения в режиме, чтобы читать, общаться, смотреть фильмы, молиться, гулять и переосмыслять жизнь, а тот, у кого внутри пустота, будут ощущать ее сильнее, оставаясь в будние дни дома, что должно закономерно разрешаться пьянством или, как минимум, жалобами на жизнь.

Та же история и с социальными связями, и с любым другим ресурсом, важным для полноценной жизни. Везде срабатывает евангельское предсказание “Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет”;

В. Отсюда мораль: выживает тот, у кого есть запас – денег, здоровья, душевных сил, связей. И не просто выживает, но во время кризисов еще больше отрывается от тех, у кого такого запаса нет.

Люди с обостренным чувством справедливости всячески подстрекают общество и государство, мол, давайте уже отнимем у этих зажравшихся то, что они накопили, и отдадим обедневшим, а лучше сделаем их бедными и заставим страдать. Но эти призывы равносильны тому, чтобы методично изживать самых сильных и ловких волков в популяции, намеренно осуществляя отрицательный отбор.

Запас прочности, накопленный развитым миром за прошедшие десятилетия, пока обеспечивает ему достаточный иммунитет, чтобы переносить такого рода эксперименты над собой. Но если продолжать в том же духе, в стаде останутся лишь больные и слабые волки, и в отсутствие вожаков оно не будет в состоянии ответить на будущие вызовы.

Некоторым этот взгляд покажется социал-дарвинистским. История, однако, убедительно доказывает обратное. Массовые казни при помощи мотыг, опустошительный голод и прочие ужасы наблюдались как раз в тех государствах, в которых политики принимали решение травить тех представителей общества, которые были богаче или умнее других. Напротив, государства, которые помогали богатым и умным стать ещё богаче и умнее, быстро обрастали развитой социальной сферой. Один из известных каждому примеру — современный Китай, который вот уже 40 лет живёт в соответствии с принципом «Обогащайтесь!».