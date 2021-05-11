В Казани возле школы открыли уже третий мемориал в память о погибших при нападении

В Казани на входе в здание гимназии №175 организовали несколько мест для возложения цветов в память о погибших при нападении вооруженного стрелка.

«Второй мемориал у гимназии №175, Казань, уже переполнен. Привезли все для третьего. Очереди огромные, пускают по 20-30 человек», – передает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

Мемориал организован из составленных вместе ученических парт, которые накрыты бордовой тканью. Люди несут к месту событий цветы и мягкие игрушки.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерш. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.