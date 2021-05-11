 

В Казани возле школы открыли уже третий мемориал в память о погибших при нападении

11.05.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Казани на входе в здание гимназии №175 организовали несколько мест для возложения цветов в память о погибших при нападении вооруженного стрелка.

«Второй мемориал у гимназии №175, Казань, уже переполнен. Привезли все для третьего. Очереди огромные, пускают по 20-30 человек», – передает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

Мемориал организован из составленных вместе ученических парт, которые накрыты бордовой тканью. Люди несут к месту событий цветы и мягкие игрушки.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерш. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Смартфон Asus ZenFone 7 получит флип-камеру

30.12 / Как встретить Новый год, чтобы он был богатым. Интервью Бацман с Лузиной. Трансляция

27.01 / Байден считает, что “Северный поток – 2” станет “плохой сделкой для Европы”

26.03 / В Норвегии создали краситель, вырабатывающий электроэнергию

29.07 / Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

08.10 / Армения заявила об уничтожении двух азербайджанских беспилотников

13.07 / Глава МИД Украины оценил риск «аннексии» Донбасса со стороны России

15.09 / Макрон назвал отравление Навального «покушением на убийство»

03.03 / В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»

19.02 / Труханов: В Одессе дан старт новому украино-итальянскому проекту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика